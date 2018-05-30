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30.05.2018 09:35

Роскосмос не получит 150 миллиардов рублей из-за дефицита средств

Федеральную космическую программу России сократят в ближайшие три года на 150 миллиардов рублей. Программа Роскосмоса будет скорректирована. Причиной стал дефицит финансирования.

Как 30 мая пишет Lenta.ru со ссылкой на источник РИА Новости, в 2019 году госкорпорация получит на 17 миллиардов меньше, чем планировала. В 2020 году — на 52 миллиарда рублей, а в 2021-м — на 75 миллиардов рублей меньше.

Программу на 2016-2025 годы утвердили в марте 2016-го. Объем ее финансирования был определен в 1,4 триллиона рублей. В 2014 году, когда программа только разрабатывалась, планировалось запросить на ее реализацию 2,8 триллиона рублей. По программе «Развитие космодромов России» Роскосмос должен был получить дополнительно 340 миллиардов рублей.

Отмечается, что из-за недостатка средств задерживается создание межпланетных объектов, строительство второй очереди космодрома Восточный и разработка новой ракетно-космической техники.


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