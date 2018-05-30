Кражу цветмета из подстанций на 6 млн раскрыли в Петербурге

Очередную группу охотников за цветным металлом задержали в Петербурге. Трое мужчин подозреваются в том, что навещали трансформаторные подстанции в городе и области, чем нанесли миллионные убытки энергетикам.

По данным «Фонтанки», поймали злоумышленников 29 мая. Это трое безработных местных жителей, всем по 30 лет. По версии следствия, орудовали они с 2015 года, в деле пока — пять доказанных эпизодов. Так, добычей похитителей стал цветмет из подстанций на улице Бабушкина, 125; улице Летчика Пилютова, 46; улице Мельничной, 4; а также в Кудрово. Общий ущерб энергетическим предприятиям превысил 6 млн рублей. Впрочем, часть похищенного удалось изъять.

Кроме дела по статье 158 (кража), возбуждено еще дело по достаточно редкой статье 215.2 УК РФ (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения). Так как задержанные признали свою вину и выразили готовность помогать следствию, их не стали арестовывать и отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, в феврале текущего года в Петербурге задержали «коллег» злоумышленников по криминальному бизнесу — те сдали в пункты приема цветмета оборудование стоимостью свыше 15,5 млн рублей.