Обеспокоенное реформами руководство РАН обратилось с письмом к Владимиру Путину

Руководство Российской академии наук (РАН) обеспокоено тем, как будут строиться отношения с новым Министерством науки. Свою позицию академики высказали в письме президенту России Владимиру Путину. Содержание послания стало известно «Коммерсанту».

Как сообщает издание, письмо стало итого закрытой части заседания президиума РАН, прошедшего накануне, 29 мая. В тексте академики пишут о ликвидации Федерального агентства научных организаций (ФАНО) и создании нового Министерства науки, которое возглавил бывший руководитель ФАНО Михаил Котюков.«Мы хотим, чтобы президент страны узнал из письма, что ученые озабочены его решением. Многие не понимают, как теперь будут строиться отношения между РАН и новым министерством. Понимаете, теперь сразу появился целый ряд вопросов, на которые ни у кого нет ответов. И эту ситуацию хорошо бы прояснить, чтобы всех успокоить», — рассказал изданию один из членов президиума.

Также академиков беспокоит судьба поправок в закон о РАН, которые Путин внес в Госдуму 24 февраля. 27 марта поправки были приняты в первом чтении. «Вот об этом мы и рассказали президенту в письме — что его прямое поручение тормозится на законодательном уровне. И что ученые ждут, когда эти поправки наконец-то примут», —добавил собеседник «Коммерсанта».

Академики опасаются, что в результате реформы институты «свалят в одну кучу с ведомственными НИИ, а то и с вузами». «Власти нужно учитывать, что большинство российских ученых, которые занимаются современной наукой, работают именно в системе наших академических институтов», – рассказали в президиуме.

Полный текст письма публиковать академики не планируют.

Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования созданы в России по инициативе премьера Дмитрия Медведева. Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) в связи с этим упразднили.