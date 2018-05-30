В Петербурге самая короткая в городе улица лишилась продолжения

Комитет по градостроительству и архитектуре Смольного решил не продлевать улицу Пригородную в Петродворцовом районе. Как ранее посчитал "Яндекс", её длина всего 31 метр, и это самая короткая улица в Петербурге.

«Отменить распоряжение комитета о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта "Строительство Пригородной ул. от Ботанической ул. до Гостилицкого шоссе"», – говорится в распоряжении правительства города, которое было официально опубликовано 29 мая.

Напомним, что, как посчитали аналитики "Яндекса", в Северной столице мало улиц. В рейтинге по их количеству на одного жителя Петербург занял предпоследнее место в топ-15 городов-миллиоников.