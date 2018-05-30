В Петербурге докера разоружили на уголовное дело

Силовики разлучили сотрудника Морского рыбного порта в Петербурге с арсеналом оружия. Мины и «фенюши» мужчина сменил на уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке», 29 мая полицию и сотрудников службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом управления ФСБ к 47-летнему докеру-механизатору Морского рыбного порта привела оперативная информация о незаконном обороте оружия. Подтверждение нашли неподалеку от квартиры: в гаражном кооперативе «Прибой-авто» на Шкиперском протоке, 14.

Итогом утренней ревизии гаража, который использовал мужчина, стали три мины калибра 50 миллиметров, столько же гранат Ф1, сменный ствол для пулемета МТ34, стволы для карабина Маузера, самозарядной винтовки Токарева, Мосина и пистолета-пулемета Дегтярева. Также насчитали 504 патрона калибра 7,62 мм. Эксперты уже подтвердили, что ручные осколочные оборонительные гранаты Ф1 – неокончательно снаряженные взрывные устройства с зарядом тротила. Остальные находки продолжают исследовать.

Владельца арсенала, который раньше получал преимущественно административные протоколы, задержали на двое суток. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 – «Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств».