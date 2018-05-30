СМИ: Минфин США позволит Дерипаске оставить 40 процентов в En+

Министерство финансов США может позволить попавшему под санкции российскому олигарху Олегу Дерипаске сохранить долю до 40% в компании En+. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, в настоящее время Дерипаска владеет около 66% компании. Минфин США не называл конкретную долю, которой должен владеть бизнесмен, чтобы выйти из под действия санкций. Обычно называлась цифра менее 50 процентов.

27 апреля En+ сообщила, что Олег Дерипаска согласился снизить свою долю в компании ниже 50% и уйти из совета директоров. На тот момент он контролировал 66,1% En+. Позже появилась информация и о выходе из «Русала». В результате за первые же сутки бизнесмен лишился пятой части своего состояния, обеднев на 1,3 млрд долларов разом. При этом в Вашингтоне заявили, что само по себе снижение доли олигарха в En+ не станет основанием для отмены санкций. 25 мая Олег Дерипаска покинул совет директоров «Русала» вслед за гендиректором и семью директорами, номинированными En+.