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30.05.2018 08:42

СМИ: Минфин США позволит Дерипаске оставить 40 процентов в En+

Министерство финансов США может позволить попавшему под санкции российскому олигарху Олегу Дерипаске сохранить долю до 40% в компании En+. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, в настоящее время Дерипаска владеет около 66% компании. Минфин США не называл конкретную долю, которой должен владеть бизнесмен, чтобы выйти из под действия санкций. Обычно называлась цифра менее 50 процентов.

27 апреля En+ сообщила, что Олег Дерипаска согласился снизить свою долю в компании ниже 50% и уйти из совета директоров. На тот момент он контролировал 66,1% En+. Позже появилась информация и о выходе из «Русала». В результате за первые же сутки бизнесмен лишился пятой части своего состояния, обеднев на 1,3 млрд долларов разом. При этом в Вашингтоне заявили, что само по себе снижение доли олигарха в En+ не станет основанием для отмены санкций. 25 мая Олег Дерипаска покинул совет директоров «Русала» вслед за гендиректором и семью директорами, номинированными En+.


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29.05.2018 12:18
Банк «Санкт-Петербург» в I квартале увеличил чистую прибыль на четверть
В январе-марте банк «Санкт-Петербург» заработал 1,8 млрд рублей. Банк увеличил чистую прибыль на 25% к I кварталу 2017 года, улучшив качество кредитного портфеля и сократив стоимость риска до рекордно низкого уровня
ГК «ЦДС»
29.05.2018 12:02
Группа ЦДС заключила соглашение со стратегическим партнером на ПМЭФ
Группа ЦДС заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве со Сбербанком. Документ подписали старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов и генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев в рамках Петербургского международного экономического форума
«Платформа ОФД»
28.05.2018 11:30
Купили кассу и подключили ОФД – получите налоговый вычет
До 1 июля на новый порядок использования кассовой техники перейдут предприниматели на ПСН (патентная система налогообложения) и ЕНВД (единый налог на вмененный доход). Малому бизнесу часто тяжело даются непредвиденные траты, но в этот раз сложности компенсирует налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.05.2018 17:16
Банк «Санкт-Петербург» направил на выплату дивидендов 20% прибыли
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14.05.2018 17:43
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СК «Полис Групп» - лидер по вводу жилья в Ленобласти
Компания «Полис Групп» на первом месте по вводу жилья в Ленобласти
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04.05.2018 15:59
Банк «Санкт-Петербург» получил награду за Visa Platinum Business в России
На Четвертом региональном форуме Visa в Ереване Екатерина Петелина, генеральный директор Visa в России, вручила Банку «Санкт-Петербург» грамоту за первый запуск продукта Visa Platinum Business в России
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