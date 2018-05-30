Петербуржцу с психозом померещился теракт на «Черной речке»

Причиной часового простоя станции метро «Черная речка» в Петербурге стал звонок неизвестного, предвещавшего теракт.

Как стало известно «Фонтанке», 29 мая в 14.50 в дежурную часть ОМВД по Кронштадтскому району позвонил мужчина, представился, и рассказал о взрывчатке на станции метро «Черная речка». По версии автора сообщения, опасный груз в подземку пронесла группа выходцев из Средней Азии, намереваясь совершить теракт.

Станцию второй линии проверяли до 16.15. Целый час поезда проходили платформу без остановок. Ничего опасного на «Черной речке» не нашли, зато по номеру мобильного телефона оперативно вычислили звонившего. Как выяснилось, мужчина представился чужим именем, верно указав только год рождения — 1989. Состояние петербуржца было таково, что его с острым психозом пришлось госпитализировать в больницу им. Скворцова-Степанова.