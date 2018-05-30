Израиль продолжил наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетные и минометные обстрелы. Об этом сообщила Армия обороны Израиля в Twitter 30 мая.

Израильские военные сообщили о ликвидации шести военных объектов, складов боеприпасов и пунктов управления, что стало ответом на ракетные пуски и восемь десятков минометных выстрелов. Ответственность за нападение взяли на себя признанные террористическими в ряде стран группировки ХАМАС и Палестинский исламский джихад.

В то же время обстрелы израильской территории продолжаются. В населенных пунктах Хоф Ашкелон, Шдот Негев, Шаар Ханегев, Эшкол, Нетивот и других работают сирены, предупреждающие об обстрелах.

Также Армия обороны Израиля начала некую военную операцию на территории палестинской автономии, пообещав раскрыть ее суть позднее.

Накануне Израиль заявил о самом массированном ракетном ударе со стороны сектора Газа.

Отношения Палестины и Израиля обострились после того, как президент США Дональд Трамп 6 декабря 2017 года признал Иерусалим столицей Израиля и анонсировал переезд посольства из Тель-Авива. В день официального открытия посольства США в Иерусалиме палестинцы устроили массовый протест. Во время столкновений палестинцев с армией Израиля в районе сектора Газа погибли 52 человека, более 2 тыс. получили ранения.

Официальный Тель-Авив считает целый город своей исторической столицей, автономия своей столицей – восточную часть.