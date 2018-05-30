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Общество
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30.05.2018 08:14

Постпред РФ при ООН отказался признавать выводы следствия по крушению MH17

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности отказался признавать выводы расследования о катастрофе лайнера Boeing на востоке Украины в 2014 году. По его словам, обвинения в адрес России, прозвучавшие в докладе международной комиссии, являются беспочвенными,

Небензя заявил о недоверии к итогам работы комиссии, напомнив, что Россия была лишена полноценного права принимать участие в расследовании. «Учитывая то, какими дурными методами работают сегодня отдельные государства, мы можем доверять только тем расследованиям, полноправным участником которых является Россия», — цитирует дипломата РБК со ссылкой на ТАСС.

Небензя особо отметил, что Россия «подтверждает готовность оказывать всевозможное содействие по-настоящему транспарентному и независимому расследованию».

Говоря об итогах работы международной комиссии, присутствовавший на заседании Совбеза глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что Россия должна признать свою ответственность за случившееся. «Хочу еще раз напомнить, если вы об этом забыли. С Россией на языке ультиматумов разговаривать никому не позволено», — ответил ему Небензя.

25 мая в правительстве Нидерландов заявили, что Россия виновна в крушении «Боинга» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, над Донбассом в июле 2014. К обвинениям присоединились Австралия, НАТО и Евросоюз.

24 мая на пресс-конференции Совместной следственной группы (JIT) были представлены материалы, согласно которым конвой военной техники отправился в конце июня с базы 53-й бригады в районе Курска. В его составе были по меньшей мере шесть «Буков», один из них — с номером 332 — затем был отправлен на территорию Украины. Именно из него, по версии следствия, был сбит «Боинг».

Ранее в тот же день Минобороны России отказалось признать выводы JIT, заявившей, что «Боинг» был сбит ЗРК «Бук» Вооруженных сил РФ. По версии российской стороны, самолет был сбит из украинской установки, а российские зенитные ракетные комплексы никогда не пересекали украинскую границу.

Справка:

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года в небе над Украиной. Он выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек.


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