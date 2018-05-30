СМИ: До убийства Бабченко полиция изъяла записи с камер у его дома

В день убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киеве сотрудники полиции изымали видеозаписи с камер видеонаблюдения в доме, где проживал журналист. Об этом 30 мая сообщает украинский телеканал «Громадське» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным телеканала, в день убийства Бабченко полиция была у дома около пяти часов утра по местному времени, чтобы получить записи с камер. Причина изъятия источнику неизвестна.

На журналиста совершили вооружённое нападение в столице Украины вечером 29 мая. Киллер выстрелил три раза в спину Бабченко в подъезде дома, где он проживал. По одной версии покушение совершено на лестнице, по другой — прямо в квартире. От полученных ранений пострадавший скончался в машине скорой.

В полиции Киева считают, что покушение связано с профессиональной деятельностью журналиста. По факту убийства СК России возбудил уголовное дело. Опубликован фоторобот и приметы предполагаемого убийцы Бабченко.