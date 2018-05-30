Убийство Бабченко шокировало представителя ОБСЕ

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ принёс соболезнования семье и друзьям застреленного в Киеве журналиста Аркадия Бабченко. Заявление Арлема Дезира опубликовано на сайте организации 29 мая.

«Я возмущен этим ужасным событием», — сказал он, — я призываю власти быстро и тщательно расследовать обстоятельства этого убийства и предать виновных и заказчиков правосудию».

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя предрёк, что в убийстве Бабченко Украина обвинит Россию.

На журналиста совершили вооружённое нападение в столице Украины вечером 29 мая. Киллер выстрелил три раза в спину Бабченко в подъезде дома, где он проживал. По одной версии покушение совершено на лестнице, по другой — прямо в квартире. От полученных ранений пострадавший скончался в машине скорой.

В полиции Киева считают, что покушение связано с профессиональной деятельностью журналиста. По факту убийства СК России возбудил уголовное дело.