Убийство Бабченко шокировало представителя ОБСЕ
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ принёс соболезнования семье и друзьям застреленного в Киеве журналиста Аркадия Бабченко. Заявление Арлема Дезира опубликовано на сайте организации 29 мая.
«Я возмущен этим ужасным событием», — сказал он, — я призываю власти быстро и тщательно расследовать обстоятельства этого убийства и предать виновных и заказчиков правосудию».
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя предрёк, что в убийстве Бабченко Украина обвинит Россию.
На журналиста совершили вооружённое нападение в столице Украины вечером 29 мая. Киллер выстрелил три раза в спину Бабченко в подъезде дома, где он проживал. По одной версии покушение совершено на лестнице, по другой — прямо в квартире. От полученных ранений пострадавший скончался в машине скорой.
В полиции Киева считают, что покушение связано с профессиональной деятельностью журналиста. По факту убийства СК России возбудил уголовное дело.
Справка:
Аркадий Бабченко – военный корреспондент и писатель. Журналистикой занялся в 2000 году, после увольнения в запас из ВС РФ, в рядах которой принимал участие в первой и второй чеченской войнах. Был корреспондентом "Новой газеты", позже – военным корреспондентом во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. В 2012 году подвергся уголовному преследованию из-за публикации поста о возможной тактике митингующих во время событий на Болотной площади в Москве. Известен своими оппозиционными взглядами. В 2017 году сообщил, что регулярно получает угрозы в свой адрес, и в связи с этим вместе с семьей покинул Россию. Сначала жил в Праге, позже – в Израиле. С августа 2017 года постоянно проживал в Киеве, где работал ведущим программы "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.