Тимошенко потребовала от властей Украины найти заказчиков убийства Бабченко

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко назвала убийство журналиста Аркадия Бабченко трагедией для всей Украины и потребовала от властей найти заказчиков и исполнителей.

"Это трагедия. Трагедия для всей Украины. Наша общая задача — сделать все, чтобы такого больше не было", — написала Тимошенко в соцсети Facebook.

Она заявила, что это не первое убийство российского журналиста, который критикует российскую власть. "Эти люди приехали в Украину, надеясь найти защиту. Защиту своего права на свободу и права на жизнь. Требую от власти: хотя бы раз найдите заказчиков и исполнителей! Не просто возьмите под личный контроль, а реально раскройте преступление!" — добавила Тимошенко.

Аркадий Бабченко был застрелен 29 мая в Киеве. На журналиста напали в его доме на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы Украины и несколько раз выстрелили в спину. От полученных ранений он скончался в карете скорой.

Полиция Украины заявила, что рассматривает в качестве основной версии убийства профессиональную деятельность журналиста, а уголовное дело в связи с убийством гражданина России Аркадия Бабченко возбудил СК РФ.

Независимых и оппозиционных журналистов на Украине убивают, преступления не расследуются, в них всегда обвиняют Россию, возможно, с убийством Аркадия Бабченко произойдет то же самое, заявил в рамках Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.