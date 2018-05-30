Тимошенко потребовала от властей Украины найти заказчиков убийства Бабченко
Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко назвала убийство журналиста Аркадия Бабченко трагедией для всей Украины и потребовала от властей найти заказчиков и исполнителей.
"Это трагедия. Трагедия для всей Украины. Наша общая задача — сделать все, чтобы такого больше не было", — написала Тимошенко в соцсети Facebook.
Она заявила, что это не первое убийство российского журналиста, который критикует российскую власть. "Эти люди приехали в Украину, надеясь найти защиту. Защиту своего права на свободу и права на жизнь. Требую от власти: хотя бы раз найдите заказчиков и исполнителей! Не просто возьмите под личный контроль, а реально раскройте преступление!" — добавила Тимошенко.
Аркадий Бабченко был застрелен 29 мая в Киеве. На журналиста напали в его доме на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы Украины и несколько раз выстрелили в спину. От полученных ранений он скончался в карете скорой.
Полиция Украины заявила, что рассматривает в качестве основной версии убийства профессиональную деятельность журналиста, а уголовное дело в связи с убийством гражданина России Аркадия Бабченко возбудил СК РФ.
Независимых и оппозиционных журналистов на Украине убивают, преступления не расследуются, в них всегда обвиняют Россию, возможно, с убийством Аркадия Бабченко произойдет то же самое, заявил в рамках Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Справка:
Аркадий Бабченко – военный корреспондент и писатель. Журналистикой занялся в 2000 году, после увольнения в запас из ВС РФ, в рядах которой принимал участие в первой и второй чеченской войнах. Был корреспондентом "Новой газеты", позже – военным корреспондентом во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. В 2012 году подвергся уголовному преследованию из-за публикации поста о возможной тактике митингующих во время событий на Болотной площади в Москве. Известен своими оппозиционными взглядами. В 2017 году сообщил, что регулярно получает угрозы в свой адрес, и в связи с этим вместе с семьей покинул Россию. Сначала жил в Праге, позже – в Израиле. С августа 2017 года постоянно проживал в Киеве, где работал ведущим программы "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.