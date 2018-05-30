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Спорт
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30.05.2018 01:03

Семак встретился с фанатами "Зенита" на "Петровском"

На "Петровском" 29 мая прошла встреча нового главного тренера "Зенита" Сергея Семака с фанатами, сообщает их объединённый сайт "Ландскрона".

Сергей Богданович открыто ответил на вопросы собравшихся и рассказал о ближайших планах и задачах. "Подробности диалога опубликованы не будут, скажем только, что новую страницу истории "Зенита" будет писать один из самых достойнейших людей в нашем футболе, который слышит болельщиков и понимает игроков", – соощает "Ландскрона".

Отмечается, что тренеру выражены полное доверие и поддержка. "Вместе нам предстоит пройти сложный путь, на котором сиюминутный результат не должен ставиться выше истории и идентичности. Нам предстоит вернуть Наш "Зенит", что важнее любых медалей и кубков! В конце встречи мы вручили Семаку один из флагов с зенитовской стрелкой, которые нам дарила команда в 2011 году на день рождения движения. С тех пор многое изменилось, и пришло время построить новую команду под Знаменем "Зенита"!", -отмечают фанаты.

Сергей Семак назначен главным тренером "Зенита" 29 мая. Соглашение Семака с "Зенитом" заключено по системе 2+1 – на два года с возможностью продления ещё на один год.


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