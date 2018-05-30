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30.05.2018 00:49

Постпред РФ при ООН: В убийстве Бабченко Украина обвинит Россию

Независимых и оппозиционных журналистов на Украине убивают, преступления не расследуются, в них всегда обвиняют Россию, возможно, с убийством Аркадия Бабченко произойдет то же самое, заявил в рамках Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Те СМИ, которые позволяют себе собственное мнение, даже не пророссийские, не враждебные, а просто оппозиционные на Украине зачищают и закрывают. Под каким предлогом? Правильно, они агенты Кремля", — сказал он, сообщает РИА Новости.

"Независимых и оппозиционных журналистов убивают, преступления не расследуются. Только что, сегодня, в Киеве был убит российский журналист Аркадий Бабченко. Это произошло несколько часов назад. Можно предположить, что украинская власть обвинит в этом Россию. Это не раз уже происходило до этого", — добавил Небензя.

"Другие журналисты убегают из страны от преследований. А, если нет – их арестовывают. Как Кирилла Вышинского – гражданина Украины и главу РИА Новости Украина", — добавил постпред.

По его словам, Украина живет в двух мирах, где есть вторжение России и реальном мире, где такового нет.

"Именно для того, чтобы реальность не пересекалась с созданным Киевом виртуальным миром, необходим жёсткий контроль информационного пространства", — заключил он.

На журналиста совершили вооружённое нападение в столице Украины вечером 29 мая. Киллер выстрелил три раза в спину Бабченко в подъезде дома, где он проживал. По одной версии покушение совершено на лестнице, по другой — прямо в квартире. От полученных ранений пострадавший скончался в машине скорой.

В полиции Киева считают, что покушение связано с профессиональной деятельностью журналиста. По факту убийства СК России возбудил уголовное дело.

Справка:

Аркадий Бабченко – военный корреспондент и писатель. Журналистикой занялся в 2000 году, после увольнения в запас из ВС РФ, в рядах которой принимал участие в первой и второй чеченской войнах. Был корреспондентом "Новой газеты", позже – военным корреспондентом во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. В 2012 году подвергся уголовному преследованию из-за публикации поста о возможной тактике митингующих во время событий на Болотной площади в Москве. Известен своими оппозиционными взглядами. В 2017 году сообщил, что регулярно получает угрозы в свой адрес, и в связи с этим вместе с семьей покинул Россию. Сначала жил в Праге, позже – в Израиле. С августа 2017 года постоянно проживал в Киеве, где работал ведущим программы "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.


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