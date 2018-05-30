Полиция Украины проверяет версию о возможных сообщниках убийцы Бабченко

У убийцы, расстрелявшего журналиста Аркадия Бабченко, могли быть сообщники. Об этом в эфире телеканала «112.Украина» рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенков 29 мая.

Сейчас полиция работает на месте преступления, сотрудники опрашивают жителей дома, в котором проживал Бабченко.

В Москве в память о погибшем журналисте горожане организовали народный сход. Они принесли цветы к мемориалу Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту.

Ранее полиция Киева опубликовала фоторобот и приметы предполагаемого убийцы Бабченко.

На журналиста совершили вооружённое нападение в столице Украины вечером 29 мая. Киллер выстрелил три раза в спину Бабченко в подъезде дома, где он проживал. По одной версии покушение совершено на лестнице, по другой — прямо в квартире. От полученных ранений пострадавший скончался в машине скорой.

В полиции Киева считают, что покушение связано с профессиональной деятельностью журналиста. По факту убийства СК России возбудил уголовное дело.