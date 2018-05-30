Полиция Украины проверяет версию о возможных сообщниках убийцы Бабченко
У убийцы, расстрелявшего журналиста Аркадия Бабченко, могли быть сообщники. Об этом в эфире телеканала «112.Украина» рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенков 29 мая.
Сейчас полиция работает на месте преступления, сотрудники опрашивают жителей дома, в котором проживал Бабченко.
В Москве в память о погибшем журналисте горожане организовали народный сход. Они принесли цветы к мемориалу Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту.
Ранее полиция Киева опубликовала фоторобот и приметы предполагаемого убийцы Бабченко.
На журналиста совершили вооружённое нападение в столице Украины вечером 29 мая. Киллер выстрелил три раза в спину Бабченко в подъезде дома, где он проживал. По одной версии покушение совершено на лестнице, по другой — прямо в квартире. От полученных ранений пострадавший скончался в машине скорой.
В полиции Киева считают, что покушение связано с профессиональной деятельностью журналиста. По факту убийства СК России возбудил уголовное дело.
Справка:
Аркадий Бабченко – военный корреспондент и писатель. Журналистикой занялся в 2000 году, после увольнения в запас из ВС РФ, в рядах которой принимал участие в первой и второй чеченской войнах. Был корреспондентом "Новой газеты", позже – военным корреспондентом во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. В 2012 году подвергся уголовному преследованию из-за публикации поста о возможной тактике митингующих во время событий на Болотной площади в Москве. Известен своими оппозиционными взглядами. В 2017 году сообщил, что регулярно получает угрозы в свой адрес, и в связи с этим вместе с семьей покинул Россию. Сначала жил в Праге, позже – в Израиле. С августа 2017 года постоянно проживал в Киеве, где работал ведущим программы "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.