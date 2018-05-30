«Новая газета» проведет собственное расследование убийства Аркадия Бабченко

«Новая газета» проведет журналистское расследование убийства Аркадия Бабченко в Киеве, заявил «Интерфаксу» основатель издания Дмитрий Муратов.

«У нас есть бюро на Украине, есть сотрудники, которые хорошо его знали и поддерживали с ним отношения. Надо все тщательно исследовать, чем мы сейчас и займемся. Будет под лупой рассмотрено каждое его слово», — сказал Муратов.

Он» напомнил, что Бабченко несколько лет был военным корреспондентом газеты, подчеркнув, что его смерть — огромная трагедия, пишет "Медуза".

Аркадий Бабченко был застрелен 29 мая в Киеве. На журналиста напали в его доме на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы Украины и несколько раз выстрелили в спину. От полученных ранений он скончался в карете скорой.

Полиция Украины заявила, что рассматривает в качестве основной версии убийства профессиональную деятельность журналиста, а уголовное дело в связи с убийством гражданина России Аркадия Бабченко возбудил СК РФ.