«Новая газета» проведет собственное расследование убийства Аркадия Бабченко
«Новая газета» проведет журналистское расследование убийства Аркадия Бабченко в Киеве, заявил «Интерфаксу» основатель издания Дмитрий Муратов.
«У нас есть бюро на Украине, есть сотрудники, которые хорошо его знали и поддерживали с ним отношения. Надо все тщательно исследовать, чем мы сейчас и займемся. Будет под лупой рассмотрено каждое его слово», — сказал Муратов.
Он» напомнил, что Бабченко несколько лет был военным корреспондентом газеты, подчеркнув, что его смерть — огромная трагедия, пишет "Медуза".
Аркадий Бабченко был застрелен 29 мая в Киеве. На журналиста напали в его доме на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы Украины и несколько раз выстрелили в спину. От полученных ранений он скончался в карете скорой.
Полиция Украины заявила, что рассматривает в качестве основной версии убийства профессиональную деятельность журналиста, а уголовное дело в связи с убийством гражданина России Аркадия Бабченко возбудил СК РФ.
Справка:
Аркадий Бабченко – военный корреспондент и писатель. Журналистикой занялся в 2000 году, после увольнения в запас из ВС РФ, в рядах которой принимал участие в первой и второй чеченской войнах. Был корреспондентом "Новой газеты", позже – военным корреспондентом во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. В 2012 году подвергся уголовному преследованию из-за публикации поста о возможной тактике митингующих во время событий на Болотной площади в Москве. Известен своими оппозиционными взглядами. В 2017 году сообщил, что регулярно получает угрозы в свой адрес, и в связи с этим вместе с семьей покинул Россию. Сначала жил в Праге, позже – в Израиле. С августа 2017 года постоянно проживал в Киеве, где работал ведущим программы "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.