Венедиктов о Бабченко: он всегда был честен, прежде всего, перед собой
Журналист Аркадий Бабченко, убитый во вторник в Киеве, всегда был предельно честен, прежде всего, перед самим собой, это зачастую вызывало раздражение, но больше всего — уважение, заявил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов 29 мая.
"Мы были знакомы, мы часто соглашались, часто не соглашались и спорили. Он всегда был предельно честен, прежде всего, перед собой. Это вызывало раздражение, но больше всего — уважение. Мне будет его сильно не хватать", — сказал РИА Новости Венедиктов.
Главред "Эха Москвы" отметил, что и после отъезда Бабченко из России общался с ним по телефону, он также выступал на радиостанции — последний часовой эфир с ним был 20 апреля. На вопрос, упоминал ли Бабченко об угрозах в свой адрес, Венедиктов ответил: "из Киева — нет, а когда уезжал из Москвы — да".
Ранее МИД России выразил соболезнования родным и близким Бабченко, добавив что кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима, а СК России возбудил уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве. Секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова заявила, что организация возмущена убийством российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, а также выразила сожаление, что журналисты умирают при выполнении своего профессионального долга.
В полиции Киева считают, что покушение связано с профессиональной деятельностью Бабченко. На журналиста совершили вооружённое нападение в Киеве вечером 29 мая в доме, где он проживал. От ранения в спину он скончался в машине скорой.
Справка:
Аркадий Бабченко – военный корреспондент и писатель. Журналистикой занялся в 2000 году, после увольнения в запас из ВС РФ, в рядах которой принимал участие в первой и второй чеченской войнах. Был корреспондентом "Новой газеты", позже – военным корреспондентом во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. В 2012 году подвергся уголовному преследованию из-за публикации поста о возможной тактике митингующих во время событий на Болотной площади в Москве. Известен своими оппозиционными взглядами. В 2017 году сообщил, что регулярно получает угрозы в свой адрес, и в связи с этим вместе с семьей покинул Россию. Сначала жил в Праге, позже – в Израиле. С августа 2017 года постоянно проживал в Киеве, где работал ведущим программы "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.