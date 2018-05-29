Венедиктов о Бабченко: он всегда был честен, прежде всего, перед собой

Журналист Аркадий Бабченко, убитый во вторник в Киеве, всегда был предельно честен, прежде всего, перед самим собой, это зачастую вызывало раздражение, но больше всего — уважение, заявил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов 29 мая.

"Мы были знакомы, мы часто соглашались, часто не соглашались и спорили. Он всегда был предельно честен, прежде всего, перед собой. Это вызывало раздражение, но больше всего — уважение. Мне будет его сильно не хватать", — сказал РИА Новости Венедиктов.

Главред "Эха Москвы" отметил, что и после отъезда Бабченко из России общался с ним по телефону, он также выступал на радиостанции — последний часовой эфир с ним был 20 апреля. На вопрос, упоминал ли Бабченко об угрозах в свой адрес, Венедиктов ответил: "из Киева — нет, а когда уезжал из Москвы — да".

Ранее МИД России выразил соболезнования родным и близким Бабченко, добавив что кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима, а СК России возбудил уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве. Секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова заявила, что организация возмущена убийством российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, а также выразила сожаление, что журналисты умирают при выполнении своего профессионального долга.

В полиции Киева считают, что покушение связано с профессиональной деятельностью Бабченко. На журналиста совершили вооружённое нападение в Киеве вечером 29 мая в доме, где он проживал. От ранения в спину он скончался в машине скорой.