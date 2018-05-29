Полиция Украины опубликовала фоторобот убийцы Аркадия Бабченко

Фоторобот преступника ведомство опубликовало в twitter 29 мая. Правда, потом страница исчезла.

Изображение дополняет составленное от руки описание. Примерный возраст убийцы — 40-45 лет, рост 175 — 180 см, телосложение среднее, имеется живот.

На журналиста Аркадия Бабченко совершили вооружённое нападение в Киеве вечером 29 мая. Киллер ранил его в поъезде дома, где он проживал, по одной версии – на лестнице, по другой – прямо в квартиреОт ранения в спину он скончался в машине скорой. В полиции Киева считают, что покушение связано с профессиональной деятельностью журналиста. По факту убийства СК России возбудил уголовное дело.

Справка:

Аркадий Бабченко – военный корреспондент и писатель. Журналистикой занялся в 2000 году, после увольнения в запас из ВС РФ, в рядах которой принимал участие в первой и второй чеченской войнах. Был корреспондентом "Новой газеты", позже – военным корреспондентом во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. В 2012 году подвергся уголовному преследованию из-за публикации поста о возможной тактике митингующих во время событий на Болотной площади в Москве. Известен своими оппозиционными взглядами. В 2017 году сообщил, что регулярно получает угрозы в свой адрес, и в связи с этим вместе с семьей покинул Россию. Сначала жил в Праге, позже – в Израиле. С августа 2017 года постоянно проживал в Киеве, где работал ведущим программы "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.