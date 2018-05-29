Пожар на крыше «Пассажа» полностью потушен
На ликвидацию возгорания на крыше старейшего торгового дома в Петербурге ушло более двух часов. К 22.22 пожар полностью потушили, рассказали в пресс-службе городского МЧС вечером 29 мая.
Один из бывших технических специалистов «Пассажа» рассказал «Фонтанке», что горела вентиляционная камера.
Дым на крыше «Пассажа» на Невском проспекте горожане заметили около восьми вечера.
Прибывшие на место спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности. К ликвидации огня привлекли 24 расчёта и более 100 человек. К 20.40 удалось справиться с открытым пламенем.
В пресс-службе торгового дома отметили, что технические специалисты разбираются в причинах возгорания.
Справка:
Здание на Невском проспекте, 48 построено в середине XIX века архитектором Р. А. Желязевичем по заказу тогдашнего владельца земельного участка графа Я. И. Эссен-Стенбок-Фермора. Во времена царской России здесь находился банк, потом концертный зал, где с лекциями выступали Тургенев, Некрасов, Достоевский, Чернышевский. В 1961 году на Невском, 48 открылся первый в СССР универмаг для женщин. С 2011 года «Пассаж» принадлежит фонду Jensen group. Были отреставрированы фасады, проведена гидроизоляция, укреплен фундамент и заменены лифты.