Пожар на крыше «Пассажа» полностью потушен

На ликвидацию возгорания на крыше старейшего торгового дома в Петербурге ушло более двух часов. К 22.22 пожар полностью потушили, рассказали в пресс-службе городского МЧС вечером 29 мая.

Один из бывших технических специалистов «Пассажа» рассказал «Фонтанке», что горела вентиляционная камера.

Дым на крыше «Пассажа» на Невском проспекте горожане заметили около восьми вечера.

Прибывшие на место спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности. К ликвидации огня привлекли 24 расчёта и более 100 человек. К 20.40 удалось справиться с открытым пламенем.

В пресс-службе торгового дома отметили, что технические специалисты разбираются в причинах возгорания.