Союз журналистов России возмущен убийством Аркадия Бабченко в Киеве
Секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова заявила, что организация возмущена убийством российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, а также выразила сожаление, что журналисты умирают при выполнении своего профессионального долга. Заявление опубликовано на сайте организации вечером 29 мая.
«Союз журналистов России возмущен убийством военного журналиста Аркадия Бабченко. Нам очень жаль, что в современное время журналисты гибнут исполняя свой профессиональный долг», — говорится в заявлении организации.
Она подчеркнула, что не имеет значения, каких взглядов придерживаются журналисты, главным, по ее мнению, является тот факт, что они добывают информацию, и за это их убивать нельзя. Загитова выразила надежду, что правоохранительные органы Украины смогут найти и наказать причастных к убийству Бабченко.
«Хотим выразить глубокие соболезнования близким и всем, кто знал Аркадия Бабченко», — добавила Загитова.
Ранее МИД России выразил соболезнования родным и близким Бабченко, добавив что кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима.
СК России возбудил уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве. «За последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России», — прокомментировали в ведомстве.
В полиции Киева считают, что покушение связано с профессиональной деятельностью Бабченко. На журналиста совершили вооружённое нападение в Киеве вечером 29 мая в доме, где он проживал. От ранения в спину он скончался в машине скорой.
Справка:
Аркадий Бабченко – военный корреспондент и писатель. Журналистикой занялся в 2000 году, после увольнения в запас из ВС РФ, в рядах которой принимал участие в первой и второй чеченской войнах. Был корреспондентом "Новой газеты", позже – военным корреспондентом во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. В 2012 году подвергся уголовному преследованию из-за публикации поста о возможной тактике митингующих во время событий на Болотной площади в Москве. Известен своими оппозиционными взглядами. В 2017 году сообщил, что регулярно получает угрозы в свой адрес, и в связи с этим вместе с семьей покинул Россию. Сначала жил в Праге, позже – в Израиле. С августа 2017 года постоянно проживал в Киеве, где работал ведущим программы "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.