Союз журналистов России возмущен убийством Аркадия Бабченко в Киеве

Секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова заявила, что организация возмущена убийством российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, а также выразила сожаление, что журналисты умирают при выполнении своего профессионального долга. Заявление опубликовано на сайте организации вечером 29 мая.

«Союз журналистов России возмущен убийством военного журналиста Аркадия Бабченко. Нам очень жаль, что в современное время журналисты гибнут исполняя свой профессиональный долг», — говорится в заявлении организации.

Она подчеркнула, что не имеет значения, каких взглядов придерживаются журналисты, главным, по ее мнению, является тот факт, что они добывают информацию, и за это их убивать нельзя. Загитова выразила надежду, что правоохранительные органы Украины смогут найти и наказать причастных к убийству Бабченко.

«Хотим выразить глубокие соболезнования близким и всем, кто знал Аркадия Бабченко», — добавила Загитова.

Ранее МИД России выразил соболезнования родным и близким Бабченко, добавив что кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима.

СК России возбудил уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве. «За последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России», — прокомментировали в ведомстве.

В полиции Киева считают, что покушение связано с профессиональной деятельностью Бабченко. На журналиста совершили вооружённое нападение в Киеве вечером 29 мая в доме, где он проживал. От ранения в спину он скончался в машине скорой.