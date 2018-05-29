МИД России: кровавые преступления стали рутиной для киевского режима

Уровень физического насилия в отношении работников СМИ на Украине неуклонно растёт, а расследования не приводят к наказанию преступников, об этом заявили в Министерстве иностранных дел России после убийства журналиста Аркадия Бабчекко в Киеве 29 мая.

«Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима. Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию. Рассчитываем также, что профильные международные инстанции и НПО возьмут ход расследования под свой контроль», — прокомментировали в ведомстве.

На журналиста Аркадия Бабченко совершили вооружённое нападение в Киеве вечером 29 мая. От огнестрельного ранения в спину он скончался в машине скорой. В полиции Киева считают, что покушение связано с профессиональной деятельностью журналиста. По факту убийства СК России возбудил уголовное дело.