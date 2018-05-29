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29.05.2018 23:11

МИД России: кровавые преступления стали рутиной для киевского режима

 

Уровень физического насилия в отношении работников СМИ на Украине неуклонно растёт, а расследования не приводят к наказанию преступников, об этом заявили в Министерстве иностранных дел России после убийства журналиста Аркадия Бабчекко в Киеве 29 мая.

«Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима. Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию. Рассчитываем также, что профильные международные инстанции и НПО возьмут ход расследования под свой контроль», — прокомментировали в ведомстве.

На журналиста Аркадия Бабченко совершили вооружённое нападение в Киеве вечером 29 мая. От огнестрельного ранения в спину он  скончался в машине скорой. В полиции Киева считают, что покушение связано с профессиональной деятельностью журналиста. По факту убийства СК России возбудил уголовное дело.

Справка:

Аркадий Бабченко – военный корреспондент и писатель. Журналистикой занялся в 2000 году, после увольнения в запас из ВС РФ, в рядах которой принимал участие в первой и второй чеченской войнах. Был корреспондентом "Новой газеты", позже – военным корреспондентом во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. В 2012 году подвергся уголовному преследованию из-за публикации поста о возможной тактике митингующих во время событий на Болотной площади в Москве. Известен своими оппозиционными взглядами. В 2017 году сообщил, что регулярно получает угрозы в свой адрес, и в связи с этим вместе с семьей покинул Россию. Сначала жил в Праге, позже – в Израиле. С августа 2017 года постоянно проживал в Киеве, где работал ведущим программы "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.


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