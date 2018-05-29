Кипрский RCB Bank опроверг сообщения об открытии счетов попавшим под санкции россиянам

Кипрский Russian Commercial Bank (RCB Bank), совладельцем которого является ВТБ, 29 мая опроверг сообщения об открытии счетов попавшим под санкции россиянам.

«Сообщения некоторых СМИ о том, что кипрские регуляторы рекомендуют переводить счета россиян в RCB Bank, не соответствуют действительности», – сообщил банк у себя на сайте.

При этом, в сообщении RCB говорится, что по итогам встреч представителей Казначейства США с кипрскими регуляторами до всех работающих на Кипре банков была доведена позиция о необходимости усиления контроля за происхождением средств клиентов и проводимых ими операций.

«Это касается не только российских клиентов кипрских банков: Казначейство США стремится перекрыть каналы для криминальных денежных операций по всему миру, а также обеспечить режим выполнения американских санкций», – подчеркивает RCB Bank.

Требование закрытия счетов получают клиенты, которые не готовы соответствовать требованиям комплаенса, следует из заявления банка.

«Например те, кто не готов предоставлять необходимые пояснения по характеру сделок, своим контрагентам или свои налоговые декларации.Требования AML и KYC одинаковы для всех кипрских банков без исключения. RCB Bank строго выполняет как действующие, так и анонсированные регулятором дополнительные требования. Это приводит к тому, что многие потенциальные клиенты, в первую очередь не являющиеся резидентами Кипра, не могут открыть счета в банке или сталкиваются с необходимостью закрытия счетов. В долгосрочной перспективе более качественная и соответствующая более жестким требованиям клиентская база отвечает интересам и самого банка и его клиентов», – говорится в сообщении.

Ранее 29 мая Business FM со ссылкой на независимого журналиста Елену Тофанюк сообщило, что ряд кипрских банков, в частности Bank of Cyprus, предъявляют повышенные требования к клиентам из России, а при отказе предоставить некоторые документы предлагают им перевести счета в RCB.

46,29% акций RCB принадлежит ВТБ, еще 49,9% владеет кипрская Crendaro Investments Limited, 3,81% – зарегистрированной на Кипре Mitavra Limited.