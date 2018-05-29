Полиция Киева: Первая версия убийства Бабченко - профессиональная деятельность

Первая версия мотивов убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киеве- его профессиональная деятельность. Об этом заявил начальник ГУ Нацполиции по украинской столице Андрей Крищенко в эфире "112 Украина".

"Первая версия и очевидна – это профессиональная деятельность. Но в настоящее время еще рано строить какие-то конкретные версии. Мы прорабатываем прилегающую территорию и место преступления, дом, устанавливаем наличие видеокамер, потом мы сможем уже, проанализировав все собранные материалы, строить какие-то конкретные версии," – заявил Крищенко.

Он также сообщил, что жена погибшего пока что не может предоставить показания, поскольку находится в шоковом состоянии. С ней сейчас работают медики и психологи.

"Пока что я все вам сказал", – подчеркнул Крищенко.

Нападение произошло в доме на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы. Раненого в спину Бабченко обнаружила его супругана лестнице. Он умер в скорой.

Аркадий Бабченко – военный корреспондент и писатель. Журналистикой занялся в 2000 году, после увольнения в запас из ВС РФ, в рядах которой принимал участие в первой и второй чеченской войнах. Был корреспондентом "Новой газеты", позже – военным корреспондентом во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. В 2012 году подвергся уголовному преследованию из-за публикации поста о возможной тактике митингующих во время событий на Болотной площади в Москве. Известен своими оппозиционными взглядами. В 2017 году сообщил, что регулярно получает угрозы в свой адрес, и в связи с этим вместе с семьей покинул Россию. Сначала жил в Праге, позже – в Израиле. С августа 2017 года постоянно проживал в Киеве, где работал ведущим программы "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR