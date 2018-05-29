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29.05.2018 22:16

Лавров раскрыл подробности переговоров Путина и Обамы накануне Евромайдана

В начале 2014 года Барак Обама, будучи президентом США, просил российского лидера Владимира Путина не отговаривать Виктора Януковича, который в то время руководил Украиной, от соглашения с оппозицией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 мая.

По словам дипломата, хозяин Белого дома позвонил Путину, когда документ был уже готов. «В этом документе он добровольно отказывался от всех своих прерогатив верховного главнокомандующего, обязался только использовать полицию и силу ОМОНа для охраны правительственных зданий, больше ни для чего, и соглашался на досрочные выборы», — пояснил глава российского МИД.

Лавров добавил, что Москва не пыталась отговорить украинского лидера. «Путин сказал, что, если Янукович как легитимный президент принимает решение его подписать, это его суверенное право. Что и произошло», — сказал министр.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что на следующее утро после подписания соглашения Янукович отбыл в Харьков, а в Киеве начались захваты правительственных зданий, резиденции президента, парламента. Министр отметил, что российские власти обратились к гарантам соглашения, однако они заявили, что «Янукович бежал, самоустранившись таким образом от власти и переходного процесса, а оппозиция вместо правительства национального согласия объявила о создании "правительства победителей"».

21 февраля 2014 года Янукович с одной стороны и представители оппозиции Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок с другой стороны при участии европейских политиков подписали соглашение об урегулировании украинского кризиса. Однако после этого в результате государственного переворота Верховная Рада отстранила Януковича от власти, и тот покинул страну.

Источник: Лента.ру


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