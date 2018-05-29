«Фонтанка» за 60 секунд — 29 мая

На Невском проспекте тушили старейший в Петербурге торговый дом «Пассаж». Два десятка пожарных расчетов, сотня спасателей и нет числа зевакам. Грустно было только автомобилистам.

Убийство обнальщика в Лисьем носу — как «черный лебедь» для мира черных банкиров. Рассказываем, кто заказчик.

«Зенит» возглавит Семак — теперь это официально. Кто сказал, он добрый? Добрый бы двадцать лет на футбольном поле не продержался.

Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова судится с американским мастером света. Эндрю Джошуа Вайссбард, похоже, решил перейти на темную сторону и состроить театру-заказчику козью морду.

Любишь футбол — люби и пешие походы. Красоты Ленобласти и крайних станций метро откроются гостям чемпионата мира – из-за отсутствия подключения к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» их автобусы в город не пустят.

Смольный признал, что железные двери на парадных домов-памятников – это ужас-ужас. Жильцы хотят, как в Барселоне. Чиновники отвечают: любые капризы за ваш счет.

После публикации на «Фонтанке» видеопруфа с проездом автомобильного кортежа по пешеходному Яхтенному вице-губернатор Петербурга Игорь Албин пошел по инстанциям искать ключи от моста. Все соберет — и под замок.

А сотрудникам ГИБДД придется разбираться с еще одним смелым. Мы посмотрели на жизненный путь владельца желтого «Хеммера» и еле удержались от: «с таким счастьем — и на свободе».