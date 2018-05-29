Полиция подтвердила убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве

От полученного ранения журналист Аркадий Бабченко скончался в карете скорой в Киеве 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции.

В ведомстве подтвердили, что Бабченко убит. Нападение произошло в доме на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы. Раненого в спину Бабченко обнаружила его супруга.

О покушении на журналиста СМИ сообщили вечером 29 мая.

Аркадий Бабченко – военный корреспондент и писатель. Журналистикой занялся в 2000 году, после увольнения в запас из ВС РФ, в рядах которой принимал участие в первой и второй чеченской войнах. Был корреспондентом "Новой газеты", позже – военным корреспондентом во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. В 2012 году подвергся уголовному преследованию из-за публикации поста о возможной тактике митингующих во время событий на Болотной площади в Москве. Известен своими оппозиционными взглядами. В 2017 году сообщил, что регулярно получает угрозы в свой адрес, и в связи с этим вместе с семьей покинул Россию. Сначала жил в Праге, позже – в Израиле. С августа 2017 года постоянно проживал в Киеве, где работал ведущим программы "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR