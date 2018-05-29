Война вернулась за Бабченко

Следственный комитет России выступил в тандеме с киевской полицией, возбудив уголовное дело по факту убийства журналиста Аркадия Бабченко. Год назад он бежал из Москвы, обещав вернуться на танке под флагом НАТО.

Аркадий Бабченко был убит в столице Украины вечером 29 мая. По данным полиции, неизвестный несколько раз выстрелил журналисту в спину, когда тот открывал дверь в квартиру. Украинские власти заявили, что рассматривают две версии: профессиональная деятельность и гражданская позиция. Среди подозреваемых традиционно — российские спецслужбы. С заявлениями выступили журналистские сообщества, международные организации, политические деятели. Официальная Россия призывает Европу присмотреться к режиму, для которого «кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной».

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела даже раньше полиции Киева. «За последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России», – говорится в официальном заявлении.

Российский МИД также отреагировал на поступающую информацию о «вооруженном нападении» на «российского гражданина, журналиста А.А. Бабченко, постоянно проживающего на Украине».

«Уровень физического насилия, убийств в отношении работников СМИ в этом государстве неуклонно растёт, а их расследования не приводят к наказанию преступников. Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима».

Дипломатическое ведомство потребовало от «украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию», добавив, что рассчитывает на «профильные международные инстанции и НПО», которые «возьмут ход расследования под свой контроль».

Свои соболезнования и надежды на европейские правозащитные организации высказал депутат Госдумы Леонид Слуцкий:

«Сегодня безопасность каждого человека на территории соседней страны находится под угрозой. Киев буквально трясёт от убийств. В 2015 году был застрелен возле своего дома журналист Олесь Бузина, в 2016 году — взорван в автомобиле журналист Павел Шеремет, в 2017 году — застрелен экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков.

Останавливаться эти бандиты не собираются. И, скорее всего, убивая своих и чужих, киевская власть будет искать виновных в России. Не будет же она показывать сама на себя и признавать, что допустила анархию и беззаконие, что ненависть в государстве достигла критического предела».

Фоторобот убийцы, опубликованный украинской полицией Фото: кадр из видео

Сегодня представители власти РФ называют Аркадия Бабченко российским журналистом. В декабре 2016 года в его адрес чаще звучали призывы лишить гражданства. Поводом стал комментарий крушения над Черным морем военного борта Ту-154: «У меня нет ни сочувствия, ни жалости. Я не выражаю соболезнования родным и близким», – писал он в Facebook.

Социальные сети к тому времени были для Бабченко единственной площадкой для публикаций. В рамках своего проекта «Журналистика без посредников» он был чрезвычайно плодовит, комментируя каждое значимое событие в стране. Его высказывания были резки, лишены полутонов, зачастую невозможны для цитирования.

В журналистику он пришел в 2000 году. К тому времени за ним уже было две войны. В первой чеченской кампании Бабченко участвовал как военнослужащий по призыву. В 1999-м вернулся в Чечню добровольно и через два года уволился в звании гвардии старшины. О своем военном периоде писал так: «В людей без необходимости не стрелял, разумную инициативу не проявлял, от приказов не увиливал, старался быть поближе к кухне и подальше от начальства, имел свое мнение, местами думал. Обошлось без ранений и наград».

С наградами и ранениями все сложилось во время работы журналистом. Бабченко начинал военкором «Московского комсомольца», затем была череда телеканалов. «В приличные места меня не брали, из неприличных уходил сам, долго нигде не задерживался, снимал низкопробную ширпотребную документалистику в стиле ура-патриотизма для РТР, в подвалах на Китай-Городе монтировал правду про октябрь 93-го для НТВ, полгода проработал в «Армейском Магазине» с Даной Борисовой на Первом, пару месяцев мял задницу у Пушкова в «Постскриптуме» на ТВЦ, делал киношку для «Звезды», ваял эпические репортажи о строительстве гаражей на окружном кабельном – пока гадюшник под названием ТВ не запарил окончательно. Ушел», – писал он в автобиографии для журнала «Сноб».

Три года зарабатывал бомбилой, а потом устроился в «Новую газету». Южная Осетия в 2008-м, Киргизия в 2010-м. Из «Новой», по собственному признанию, был уволен за разгильдяйство. С тех пор делился своими размышлениями в социальных сетях, называя это «Журналистикой без посредников» и публикуя реквизиты для пожертвований. Добровольцем уезжал к пострадавшим от наводнения в Крымске, не прошел мимо событий в Стамбуле, откуда, побитый, был депортирован как шпион.

Первым опытом в литературе стали рассказы о Чечне («Десять серий о войне», 2002 год), через три года вышел «Божий человек», а в 2006-м опубликован его главный роман – «Алхан-Юрт», который переведен на полтора десятка языков. Аркадий Бабченко — лауреат нескольких не самых престижных литературных премий. Критики отзывались о нем пренебрежительно, называя его писательский уровень нулевым и примитивным, но оставляя за ним право носить имя первого солдата, написавшего о чеченской войне.

В публицистике Бабченко оказался более востребован — Союз журналистов России присудил ему премию «За мужество и профессионализм». «Журналистика без посредников» позволяла не стесняться в выражениях. В 2012 году, после событий на Манежной площади в Москве, Следственный комитет возбуждал в отношении него уголовное дело по статье «Призывы к массовым беспорядкам», но до суда не дошло. Бабченко перманентно заявлял о поступавших в его адрес угрозах. А в феврале 2017-го сообщил, что временно покидает Россию, но обязательно вернется в Москву — на первом же танке под флагом НАТО. Ни в Польше, ни в Израиле для него работы не нашлось. В октябре прошлого года ему предоставил эфирное время переехавший из Крыма в Киев крымскотатарский телеканал ATR.

Последней записью Аркадия Бабченко в соцети стало воспоминание о донбасских событиях 2014 года. «Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии её сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается», – написал он за несколько часов до своей смерти.

Произошедшее шокировало представителя ОБСЕ по свободе СМИ. Арлем Дезир призвал украинские власти «быстро и тщательно расследовать обстоятельства этого убийства и предать виновных и заказчиков правосудию». Заочно арестованный российским судом депутат Верховной рады Антон Геращенко на своей странице в Facebook в первые же часы выдвинул гипотезу, что за преступлением могут стоять кремлевские спецслужбы, которые устраняют лиц, «мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том, что на самом деле происходит в России и Украине». Такое заявление в Совфеде РФ назвали предсказуемым и напомнили, что Киев говорил аналогичное и после гибели журналиста Павла Шеремета, и после убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, только позднее эти версии были признаны несостоятельными.

Юлия Никитина,

«Фонтанка.ру»