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29.05.2018 21:47

СМИ сообщили о покушении на журналиста Аркадия Бабченко

СМИ сообщили о покушении на журналиста Аркадия Бабченко вечером 29 мая.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на сообщение в Facebook заместителя генерального директора телеканала ATR Айдера Муждабаева.

"В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда", – написал он.

Другие подробности пока не приводятся.

Бабченко родился в Москве и работал в нескольких российских СМИ. В 2012 стал считать себя оппозиционером, а в 2017 году покинул Россию якобы из-за угроз в свой адрес. С октября 2017 года по настоящее время — ведущий программы «Prime: Бабченко» на крымскотатарском телеканале ATR.


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