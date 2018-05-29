СМИ сообщили о покушении на журналиста Аркадия Бабченко вечером 29 мая.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на сообщение в Facebook заместителя генерального директора телеканала ATR Айдера Муждабаева.

"В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда", – написал он.

Другие подробности пока не приводятся.

Бабченко родился в Москве и работал в нескольких российских СМИ. В 2012 стал считать себя оппозиционером, а в 2017 году покинул Россию якобы из-за угроз в свой адрес. С октября 2017 года по настоящее время — ведущий программы «Prime: Бабченко» на крымскотатарском телеканале ATR.