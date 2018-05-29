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ЗСДфест
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29.05.2018 21:32

Из желающих получить стартовые номера на велопробег по ЗСД организовалась очередь

29 мая было выдано больше 700 стартовых номеров на велопробег по ЗСД, который пройдет 2 июня.
Из желающих получить стартовые номера на велопробег по ЗСД организовалась очередь

Волонтерам  ЗСД Фестиваля  пришлось продлить свою работу на несколько часов. 

Напомним, что получить стартовый номер на велопробег по ЗСД можно 29 и 30 мая с 14.00 до 20.00 на Казанской,7 – в пространстве FREEDOM.

Стол регистрации вы увидите сразу, как подниметесь по лестнице. Внутри есть велопарковка.

Получить стартовые номера можно только лично. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

 

Из желающих получить стартовые номера на велопробег по ЗСД организовалась очередь

Зарегистрированные участники забег​а получают стартовые номера непосредственно 2 июня на площадке Фестиваля (у гипермаркета «О’Кей» на Богатырском проспекте, 42.) с 15:00 до 18:00. Вы легко найдете зону выдачи по табличке РЕГИСТРАЦИЯ. 

Информация о присвоенном стартовом номере была выслана участникам по смс на мобильный телефон, указанный в анкете, после окончания регистрации. 

Выдача стартовых комплектов осуществляется только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и медицинского заключения (справки) о допуске к физическим нагрузкам.

В этом видео основатель 3sport доходчиво рассказывает, зачем нужны справки:

В плату за участие входит подготовка трассы, стартовый номер, метка хронометража, медаль финишера (всего 54 медали в разных категориях), результат в заключительном протоколе, обслуживание в пунктах питания и вода, электронный сертификат участника, содержащий имя, время и место; пункты раздевалок и камер хранения, футболка, булавки.

 

Куда идут мои кровные и почему нельзя бежать бесплатно – разбираемся вместе. ⠀ Каждый участник забега в день Фестиваля получит стартовый пакет. Как и где его получить мы еще расскажем, а пока напомним, что туда входит: 🏃 стартовый номер, метка хронометража, булавки 🏃 вода и питание на трассе 🏃 пункты раздевалок и камер хранения, футболка, мешок для одежды. ⠀ Все эти приятности нужны для того, чтобы сделать ваше участие в забеге максимально приятным и комфортным. Вместе с сервисным сбором они складываются в сумму в 1500 рублей, которую вы оплачиваете в ходе регистрации. ⠀ Регистрация на забег заканчивается уже завтра. Скорее жми вот сюда, если хочешь пробежать по ЗСД и футболку на память: zsdfest.ru. ⠀ #zsdfest #zsdfest2018 #зсдфест #зсдфест2018 #засветискоростнойдиаметр

Публикация от ZSDFest (@zsdfest2018)

 

 

Фестиваль ЗСД — это не только возможность рассмотреть Петербург с нового ракурса с невероятными видами на залив, новый стадион и «Лахта-центр», но и проверка на прочность и выносливость. Бегунам предстоит взять дистанцию в 10 километров, велосипедистам преодолеть более 20, включая два вантовых моста, уже ставших городскими достопримечательностями. 

Напомним, что центральный участок ЗСД 2 июня с 16 до 24 часов будет закрыт для автомобилей от Богатырского проспекта до Екатерингофки. 

Официальный сайт ЗСД-фестиваля: zsdfest.ru

Последние новости фестиваля на страницах "Фонтанки".

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Фестиваль ЗСД организовали «Фонтанка.ру» совместно с городским комитетом по туризму и оператором ЗСД – ООО «Магистраль северной столицы». Единственная возможность оказаться на ЗСД без автомобиля состоялась благодаря губернатору Георгию Полтавченко, включившему фестиваль в программу празднования Дня Города. Инновационный Партнер мероприятия – ПАО «Газпром нефть». Официальные партнеры – холдинг Setl Group, СРО А «Объединение строителей СПб», ПАО «МегаФон», Гипермаркет О’КЕЙ. Фестиваль ЗСД – «Засвети скоростной диаметр»! У бегунов-спортсменов в этой день также есть возможность побороться за Суперкубок «Пробеги Петербург», одолев три городских забега меньше, чем за сутки.

 


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© Фонтанка.Ру

Справка:

Массовый велопарад и забег, мастер-классы знаменитых тренеров, лекции от гуру здорового питания, детская зона и кинотеатр с прямой трансляцией велопробега и забега — все это Фестиваль ЗСД. А еще живой арт-объект, частичкой которого станете вы сами. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте "Фестиваля ЗСД": zsdfest.ru Минимальный возраст участников – 16 лет.


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