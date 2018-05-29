Из желающих получить стартовые номера на велопробег по ЗСД организовалась очередь

29 мая было выдано больше 700 стартовых номеров на велопробег по ЗСД, который пройдет 2 июня.

Волонтерам ЗСД Фестиваля пришлось продлить свою работу на несколько часов.

Напомним, что получить стартовый номер на велопробег по ЗСД можно 29 и 30 мая с 14.00 до 20.00 на Казанской,7 – в пространстве FREEDOM.



Стол регистрации вы увидите сразу, как подниметесь по лестнице. Внутри есть велопарковка.



Получить стартовые номера можно только лично. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Зарегистрированные участники забег​а получают стартовые номера непосредственно 2 июня на площадке Фестиваля (у гипермаркета «О’Кей» на Богатырском проспекте, 42.) с 15:00 до 18:00. Вы легко найдете зону выдачи по табличке РЕГИСТРАЦИЯ.



Информация о присвоенном стартовом номере была выслана участникам по смс на мобильный телефон, указанный в анкете, после окончания регистрации.



Выдача стартовых комплектов осуществляется только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и медицинского заключения (справки) о допуске к физическим нагрузкам.

В этом видео основатель 3sport доходчиво рассказывает, зачем нужны справки:

В плату за участие входит подготовка трассы, стартовый номер, метка хронометража, медаль финишера (всего 54 медали в разных категориях), результат в заключительном протоколе, обслуживание в пунктах питания и вода, электронный сертификат участника, содержащий имя, время и место; пункты раздевалок и камер хранения, футболка, булавки.

Фестиваль ЗСД — это не только возможность рассмотреть Петербург с нового ракурса с невероятными видами на залив, новый стадион и «Лахта-центр», но и проверка на прочность и выносливость. Бегунам предстоит взять дистанцию в 10 километров, велосипедистам преодолеть более 20, включая два вантовых моста, уже ставших городскими достопримечательностями.

Напомним, что центральный участок ЗСД 2 июня с 16 до 24 часов будет закрыт для автомобилей от Богатырского проспекта до Екатерингофки.

Официальный сайт ЗСД-фестиваля: zsdfest.ru

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Фестиваль ЗСД организовали «Фонтанка.ру» совместно с городским комитетом по туризму и оператором ЗСД – ООО «Магистраль северной столицы». Единственная возможность оказаться на ЗСД без автомобиля состоялась благодаря губернатору Георгию Полтавченко, включившему фестиваль в программу празднования Дня Города. Инновационный Партнер мероприятия – ПАО «Газпром нефть». Официальные партнеры – холдинг Setl Group, СРО А «Объединение строителей СПб», ПАО «МегаФон», Гипермаркет О’КЕЙ. Фестиваль ЗСД – «Засвети скоростной диаметр»! У бегунов-спортсменов в этой день также есть возможность побороться за Суперкубок «Пробеги Петербург», одолев три городских забега меньше, чем за сутки.