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29.05.2018 21:29

На Софийской овощной базе оперативная таможня под чилийскими яблоками нашла польские

Рейд сотрудников Северо-Западной таможни на Софийской овощной базе закончился вывозом 33 тонн санкционных яблок. «Фонтанка» узнала, что под маркировкой страны происхождения – Чили, найдены опознавательные знаки польского товара. А последний подпадает под указ, больше известный, как «шесть-восемь».

По информации «Фонтанки», 29 мая сотрудники Северо-Западной оперативной таможни и Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти посетили известную в городе овощную базу на Софийской, 60. По данным нашего издания, они до вечера работали на складе №35, арендуемым ООО «Оазис», где был обнаружен санкционный товар.

Как стало известно «Фонтанке», при проверке ящиков выяснилось, что под маркировкой, говорящей, что фрукты привезены из Чили, были найдены клейма, указывающие на страну изготовления – Польшу. В результате на склад временного хранения отправили две фуры – 2,5 тысячи коробок с яблоками общим весом под 33 тонны.

Еще 6 августа 2014 года президентом России был подписан указ № 560 о применении отдельных специальных экономических мер, в том числе, поставивший Польшу в санкционный список. "Продуктовое эмбарго" стало ответом странам ЕС и США на антироссийские санкции, объявленные после вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ 18 марта 2014 года.


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