На крыше «Пассажа» купировали огонь
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городского МЧС, к половине девятого вечера 29 мая возгорание локализовали, ранг пожара понизили до первого. К 20.40 удалось справиться с открытым огнём.
Пришествие обошлось без пострадавших. Процесс тушения серьезно осложнил транспортную обстановку на центральных улицах города.
Дым на крыше 48 дома на Невском проспекте горожане заметили около восьми вечера.
Прибывшие на место спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности. К ликвидации огня привлекли 24 расчёта и более 100 человек.
В пресс-службе «Пассажа» отметили, что техническая служба торгового дома разбирается в причинах возгорания.
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Справка:
Здание на Невском проспекте, 48 построено в середине XIX века архитектором Р. А. Желязевичем по заказу тогдашнего владельца земельного участка графа Я. И. Эссен-Стенбок-Фермора. Во времена царской России здесь находился банк, потом концертный зал, где с лекциями выступали Тургенев, Некрасов, Достоевский, Чернышевский. В 1961 году на Невском, 48 открылся первый в СССР универмаг для женщин. С 2011 года «Пассаж» принадлежит фонду Jensen group. Были отреставрированы фасады, проведена гидроизоляция, укреплен фундамент и заменены лифты.