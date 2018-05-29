На крыше «Пассажа» купировали огонь

Открытое пламя на крыше «Пассажа» на Невском проспекте ликвидировали меньше чем за час. Пострадавших нет. Причину возгорания выясняет техническая служба торгового дома.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городского МЧС, к половине девятого вечера 29 мая возгорание локализовали, ранг пожара понизили до первого. К 20.40 удалось справиться с открытым огнём.

Пришествие обошлось без пострадавших. Процесс тушения серьезно осложнил транспортную обстановку на центральных улицах города.

Дым на крыше 48 дома на Невском проспекте горожане заметили около восьми вечера.

Прибывшие на место спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности. К ликвидации огня привлекли 24 расчёта и более 100 человек.

В пресс-службе «Пассажа» отметили, что техническая служба торгового дома разбирается в причинах возгорания.