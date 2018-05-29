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29.05.2018 21:17

Президент Германии о "Северном потоке – 2": Опасения Украины безосновательны

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прокомментировал строительство газопровода "Северный поток – 2" на немецкой территории. Он уверяет, что опасения Украины являются безосновательными. Об этом он заявил на совместном брифинге с Петром Порошенко по итогам встречи в Киеве 29 мая.

"Вы не должны нас обвинять, даже если мы говорим о "Северном потоке – 2", мы говорим также о будущем и безопасности Украины. Вы видели, у Германии есть усилия обеспечить транзит природного газа через Украину, и для этого происходят встречи также с ЕС, и я надеюсь, в будущем они принесут результат. Опасения Украины, что она перестанет быть транзитером в будущем, безосновательны", – сказал он, сообщает телеканал "112 Украина".

Напомним, что в Германии начато строительство немецкого участка газопровода "Северный поток – 2". Украина, страны Балтии и Польша протестуют против строительства "Северного потока – 2". Финляндия, Германия и Дания дали разрешение на его строительство.

По версии Министерства иностранных дел Российской Федерации, строительство газопровода "Северный поток – 2" не предусматривает прекращения транзита российского газа через Украину, но его сохранение возможно лишь при условии конкурентоспособных тарифов и отмены Киевом исков в отношении "Газпрома".

«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию, который должен пройти по дну Балтийского моря параллельно "Северному потоку -1". Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года. Мощность – 55 млрд кубометров газа в год.


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