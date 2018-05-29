Пожар в «Пассаже» парализовал движение по Невскому и Садовой
Пожарные расчёты сгустились у торгового дома «Пассаж» – горит надстройка на крыше. Тушение затрудняет проезд для остального транспорта.
Согласно сервису «Яндекс. Пробки», в красную зону затора попала часть Невского проспекта от улицы Садовой до Михайловской. Также пробка образовалась на Садовой от улицы Ломоносова до Михайловского замка.
Пристройка на крыше 48 дома на Невском проспекте задымилась около восьми вечера 29 мая. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. К ликвидации огня стянули 24 расчёта и более 100 человек.
© Фонтанка.Ру
Справка:
Здание на Невском проспекте, 48 построено в середине XIX века архитектором Р. А. Желязевичем по заказу тогдашнего владельца земельного участка графа Я. И. Эссен-Стенбок-Фермора. Во времена царской России здесь находился банк, потом концертный зал, где с лекциями выступали Тургенев, Некрасов, Достоевский, Чернышевский. В 1961 году на Невском, 48 открылся первый в СССР универмаг для женщин. С 2011 года «Пассаж» принадлежит фонду Jensen group. Были отреставрированы фасады, проведена гидроизоляция, укреплен фундамент и заменены лифты.