Пожар в «Пассаже» парализовал движение по Невскому и Садовой

Заторы из автомобилей образовались в районе пересечения Невского проспекта и улицы Садовой, где по третьему номеру тушат старейший в Петербурге торговый дом.

Пожарные расчёты сгустились у торгового дома «Пассаж» – горит надстройка на крыше. Тушение затрудняет проезд для остального транспорта.

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», в красную зону затора попала часть Невского проспекта от улицы Садовой до Михайловской. Также пробка образовалась на Садовой от улицы Ломоносова до Михайловского замка.

Пристройка на крыше 48 дома на Невском проспекте задымилась около восьми вечера 29 мая. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. К ликвидации огня стянули 24 расчёта и более 100 человек.