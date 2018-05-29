К «Пассажу» на Невском запрошены дополнительные силы пожарных

Третий ранг сложности присвоен пожару в торговом доме «Пассаж» в Петербурге. В классификации чрезвычайного ведомства это означает, что обстановка сложная, требуются дополнительные силы.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городского МЧС, вечером 29 мая пламя охватило надстройку на кровле здания 48 по Невскому проспекту. Огонь распространился на 80 квадратных метров.

Информация о пострадавших не поступала.

Сообщение о пожаре поступило около восьми вечера. «Фонтанке» о задымлении рассказали очевидцы.

К ликвидации огня привлекли 24 пожарных расчёта и более ста человек.