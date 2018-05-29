К «Пассажу» на Невском запрошены дополнительные силы пожарных
Третий ранг сложности присвоен пожару в торговом доме «Пассаж» в Петербурге. В классификации чрезвычайного ведомства это означает, что обстановка сложная, требуются дополнительные силы.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городского МЧС, вечером 29 мая пламя охватило надстройку на кровле здания 48 по Невскому проспекту. Огонь распространился на 80 квадратных метров.
Информация о пострадавших не поступала.
Сообщение о пожаре поступило около восьми вечера. «Фонтанке» о задымлении рассказали очевидцы.
К ликвидации огня привлекли 24 пожарных расчёта и более ста человек.
Справка:
Торговый дом «Пассаж» — один из старейших Петербурге. Здание на Невском проспекте, 48 построено в середине XIX века архитектором Р. А. Желязевичем по заказу тогдашнего владельца земельного участка графа Я. И. Эссен-Стенбок-Фермора. Во времена царской России здесь находился банк, потом концертный зал, где с лекциями выступали Тургенев, Некрасов, Достоевский, Чернышевский. В 1961 году на Невском, 48 открылся первый в СССР универмаг для женщин. С 2011 года «Пассаж» принадлежит фонду Jensen group. Были отреставрированы фасады, проведена гидроизоляция, укреплен фундамент и заменены лифты.