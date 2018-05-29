На Невском горит «Пассаж»
Как сообщают очевидцы, около 20.00 вторника на Невском проспекте, у дома 48, работают меньше семи пожарных расчетов. Центральный вход в торговый центр перекрыт автолестницей.
Инофрмации от пресс-службы МЧС пока не поступало, нет также данных об эвакуации людей.
Справка:
Торговый дом «Пассаж» — один из старейших Петербурге. Здание на Невском проспекте, 48 построили в середине XIX века. С 2011 года «Пассаж» принадлежит фонду Jensen group. Были отреставрированы фасады, проведена гидроизоляция, укреплен фундамент и заменены лифты.