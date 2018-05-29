На Невском горит «Пассаж»

Один из старейших торговых центров Петербурга тушат спасатели вечером 29 мая. Постепенно темнеющий дым выходит из внутреннего двора «Пассажа».

Как сообщают очевидцы, около 20.00 вторника на Невском проспекте, у дома 48, работают меньше семи пожарных расчетов. Центральный вход в торговый центр перекрыт автолестницей.

Инофрмации от пресс-службы МЧС пока не поступало, нет также данных об эвакуации людей.