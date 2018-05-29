Как петербургские суды полюбили водителя желтого «Хаммера»

Мужчина за рулем агрессивного «Хаммера» раскатал мешавший его проезду «Рейндж Ровер». Так не впервой. «Фонтанка» посмотрела на историю успеха Игоря Смирнова из Пушкина.

Мужчина непонятного рода занятий Игорь Смирнов – уникум. С начала девяностых он делал, что считал нужным. Закон пытался расценить это, как кражи, хулиганство и побои. В результате ни дня на нарах за 25 лет криминальных приключений, несмотря на регулярные визиты к следователю и в суд.

Такое увидишь не каждый день – водитель H-2, которому, похоже, не понравился криво припаркованный «Рейндж Ровер», просто сдвигает его своим авто в сторону, а затем слегка наезжает конкуренту на капот. Убегать не пытался, тем более, что в салоне «Хаммера» были дети. Свою позицию обозначил журналистам «5 канала» сутки спустя: дескать, таким образом задерживал бандитов, которые на него напали с кастетом, а он защищался. Правдивость истории оценит полиция. Мы же присмотрелись к истории представительного пенсионера.

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Игорь Смирнов, 55 лет. Как он сам утверждает – пенсионер, инвалид, живет с женой и четырьмя детьми на пенсию 12 тысяч рублей, что достойно сочувствия.

Полному доверию помешал относительно недавний инцидент – как гласит приговор Московского районного суда Петербурга от 13 февраля 2015 года, Смирнов, попав в ДТП на том же «Хаммере» на площади Победы, взял в багажнике бейсбольную биту и разнес вдребезги стекла автомобиля своего оппонента, после чего уехал. Вину в суде Смирнов полностью признал и получил свои 2 года лишения свободы с отсрочкой на 3 года – по статье об умышленном уничтожении чужого имущества. Кстати, судя по приговору, инвалидом Смирнов тогда не был.

Всё же, кроме лихости, проглядывает и расчет – в следующий раз Смирнов позволил себе пошалить на дороге лишь пару месяцев спустя после истечения отсрочки, сегодня он чист перед законом и судимостей не имеет.

Важно: в любом уголовном деле при наличии обвиняемого присутствует лист бумаги, на котором изложена его криминальная история. Есть такой листок и в деле Смирнова. Это почти роман – всегда с хорошим концом для него.

Как жил и чем занимался до своего 30-летия будущий водитель «Хаммера», осталось неизвестным. То ли вел себя примерно, то ли за давностью лет документы не отразились в компьютеризованной системе. Первое упоминание — 1993 год, когда в Невском районе ему пытались предъявить обвинения в двух серьезных преступлениях. Уж как там шло расследование, и как отпал криминал, нам неведомо, но в тот раз дело Смирнова до приговора не дошло, материалы направили в товарищеский суд по месту жительства. В реалиях начала девяностых – простили и забыли.

Что-то с Игорем Смирновым случилось год спустя, по акту амнистии, объявленному Государственной думой 23 февраля 1994 года, он избежал очередного уголовного дела. Но не надолго: в декабре того же года первый известный приговор в его жизни, за кражу и побои Невский суд определил ему 2 года – не лишения свободы, а исправительных работ.

Наступил заметный перерыв, и в следующий раз Игорь Смирнов встретился со следователем УВД по Невскому району в 2002 году, по обвинению в краже. Он деятельно раскаялся и был прощен.

Видимо, раскаялся недостаточно, так как пару месяцев спустя, в декабре 2003 года, в отношении него возбуждалось уголовное дело об особо злостном хулиганстве, и даже была избрана мера пресечения. Впрочем, не слишком строгая – подписка о невыезде. Осужден Смирнов был еще через год, не за хулиганство, а за побои, но суд решил, что его можно исправить без изоляции от общества, приговорив к 5 месяцам исправительных работ.

Следующий раз Игорь Смирнов посетил зал суда в 2010 году, за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Мировой судья прекратила дело – Смирнов примирился с потерпевшим.

О предпоследнем известном случае 2015 года мы уже писали – 2 года лишения свободы с отсрочкой на 3 года, которая была благополучно отбыта. Но для точности упомянем и ещё одно уголовное дело по обвинению Смирнова в уничтожении чужого имущества при отягчающих вину обстоятельствах, рассмотренное Московским районным судом в июне 2015 года – никакого приговора, примирение сторон и прекращение дела.

Сегодня юридически несудимый гражданин России Игорь Смирнов опять готов к встрече с гуманным правосудием.

К сожалению, мы не смогли дозвониться до господина Смирнова и попросить его поделиться рецептом вечной свободы. Будем рады его комментариям в любое время.

Денис Коротков,

«Фонтанка.ру»