В Петербурге маршрутка вылетела с дороги в дом, а легковушка – в школьный сад

Две курьёзные аварии случились вечером 29 мая в Санкт-Петербурге. В обоих случаях водители, не справившись с управлением, уезжали с проезжей части.

В центре города автобус врезался в здание. «Маршруточник переключился с 5-й на 3-ю и залетел с Владимирского на Стремянную», – рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

А на улице Добровольцев, по словам горожан, «гонщик не справился с управлением спорткаром и припарковался в школьном саду». «Это чудило туда приземлился ещё в 15:30, полностью неадекватный был. Его ППС приняли», – уточняют в комментариях.