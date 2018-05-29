Суд арестовал предполагаемую заказчицу убийства юриста Родионова

Приморский районный суд Петербурга взял под стражу Марину Василевскую 29 мая. Ей назначен арест до 21 июля.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Северной столицы, Василевской предъявлено обвинение по статьям «Похищение человека» и «Убийство». В ходе процесса адвокат попросил для дамы домашний арест и залог в два миллиона рублей. Судья принял решение о более строгой мере пресечения. Василевская вину не признала.

28 мая оперативники отдела по оргпреступности Управления уголовного розыска Петербурга задержали предполагаемую заказчицу похищения с улицы Савушкина и убийства в Лисьем Носу 48-летнего петербуржца Игоря Родионова.

27 мая суд арестовал предполагаемого исполнителя убийства Родионова. Как полагает следствие, Рамиль Павлов избил в лесу Родионова, задушил его тканевым шнуром, затем закопал труп и сжёг одежду погибшего.

Напомним, вечером 21 мая на улице Савушкина трое неизвестных насильно посадили Родионова в Nissаn X-TrAil и увезли в неизвестном направлении. 23 мая закопанное тело юриста нашли в Лисьем Носу. Василевская и Родионов были участниками «обнального рынка», юрист не отдал даме 25 млн рублей.