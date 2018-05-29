Skoda сделала бронированный Superb, защищающий от разрывов гранат

Британское подразделение чешской компании Skoda представило бронированную версию универсала Superb Estate. Видео на канале SKODA UK в YouTube опубликовано сегодня, 29 мая.

Как пишет Autonews, новинка разработана в рамках сотрудничества «Шкоды» и одной из британских специализированных компаний. «Суперб» получил броню стандарта PAS 300, которая защищает людей в салоне от выстрелов из крупнокалиберного оружия и разрывов гранат. Специально разработанные колёсные диски позволяют автомобилю продолжать движение при пробитых покрышках. При этом универсал остаётся практичным: вместительный пятиместный салон и 660-литровый багажник не потеряли в объёме.

При этом существенно увеличилась масса, из-за чего пришлось модернизировать шасси и использовать другие тормозные механизмы.

Цена бронированного «Суперба» составляет около 120 тысяч фунтов стерлингов (около 10 миллионов рублей).

Видео: YouTube/SKODA UK