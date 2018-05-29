Черчесов рассказал о состоянии здоровья Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов 29 мая рассказал о состоянии здоровья нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы и полузащитника московского ЦСКА Алана Дзагоева.

«Дзюба тренируется, набирает форму, уже получше двигается. Также стоит сказать про Дзагоева, у которого схожая ситуация. Они хорошо чувствуют себя в команде как личности. Они на правильном пути и должны подойти к турниру в хорошем состоянии», — заявил наставник национальной команды Sport24.

Также Черчесов подчеркнул, что костяк команды уже сформирован.

«Определился ли с теми, кто не попадет в заявку? Костяк у нас есть, игра против Австрии тоже даст пищу для размышлений. Мы смотрим на то, как игроки выступали в чемпионате, какие кондиции у них сейчас. Мы не будем смотреть на то, кого как зовут, мы будем смотреть на состояние игроков здесь и сейчас», — заявил специалист.

Напомним, Артём Дзюба последние полгода провел в аренде у тульского "Арсенала" и помог этому клубу сыграть вничью с "Зенитом" в концовке чемпионата России. В последних играх получил травму.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России,в том числе в Петербурге. В стартовом матче турнира 14 июня на стадионе "Лужники" в Москве сойдутся сборные России и Саудовской Аравии.