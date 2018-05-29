Полиция Москвы ищет злоумышленника, открывшего стрельбу в Донском проезде

Неизвестный открыл стрельбу в Даниловском районе столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

«В районе дома 2 в 1-м Донском проезде неизвестный открыл стрельбу, в результате пострадал один человек. Подозреваемый скрылся с места происшествия на внедорожнике BMW X5 с московскими номерами», – пояснил собеседник агентства. Как сообщили в пресс-службе столичного управления МВД, по предварительным данным, в 18:20 между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный выстрелил в оппонента несколько раз из травматического оружия, после чего скрылся. «Пострадавшего осматривают медики, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа», – рассказали в ведомстве.

По словам правоохранителей, в настоящее время полиция разыскивает злоумышленника, в столице объявлен план «Перехват».