«Кортежный» Aurus Arsenal поймали на улицах Москвы

В интернете появились качественные фотографии минивэна Aurus Arsenal, выпущенного в рамках проекта «Кортеж», сообщают 29 мая Автоновости NEWSru.com.

Один из кадров, сделанный 28 мая на набережной Москвы-реки, опубликовал портал «Авторевю».

«Арсенал» сзади, вместе с госномером, тоже на столичной дороге, показали «Колёса.ру».

Ранее, в мае, «кортежный» микроавтобус мелькнул в видеозаписи интервью с исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

По данным СМИ, Aurus Arsenal оснащён той же гибридной силовой установкой, что и седан Aurus Senat, – бензиновым 4,4-литровым мотором V8 мощностью 598 л.с. в сочетании с 9-скоростной автоматической коробкой передач КАТЕ отечественного производства, электромотором и системой полного привода.

Напомним, накануне стало известно, что НАМИ подал в Роспатент документы на регистрацию названий моделей автомобилей, созданных в рамках проекта «Кортеж», в качестве товарного знака.

Премьера всех машин семейства «Аурус» должна состояться на Московском автосалоне в августе этого года. Приём коммерческих заказов стартует в конце августа – начале сентября, серийное производство планируется запустить в конце года. Серийные автомобили будут стоить не менее 10 миллионов рублей. В 2019 году пойдет в серию мотоцикл проекта «Кортеж».

Между тем президент Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым в Кремле 17 мая поставил новую задачу для проекта «Кортеж»: «Нужно наладить нормальное производство джипов и седанов и пустить их в массовое производство. Чтобы могли купить не только богатые, но и люди с любым достатком, в том числе со средним достатком».