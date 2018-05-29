«Кортежный» Aurus Arsenal поймали на улицах Москвы
В интернете появились качественные фотографии минивэна Aurus Arsenal, выпущенного в рамках проекта «Кортеж», сообщают 29 мая Автоновости NEWSru.com.
Один из кадров, сделанный 28 мая на набережной Москвы-реки, опубликовал портал «Авторевю».
Минивэн Aurus Arsenal засветился на улицах Москвыhttps://t.co/zqvtXkybc7#Aurus #AurusArsenal pic.twitter.com/lva0dvimfm
— Авторевю (@AutoreviewRu) 28 мая 2018 г.
«Арсенал» сзади, вместе с госномером, тоже на столичной дороге, показали «Колёса.ру».
Минивэн Aurus Arsenal показался на «живом» фото https://t.co/ZU49iOAjV6 pic.twitter.com/KiNTqjXEKp
— Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 29 мая 2018 г.
Ранее, в мае, «кортежный» микроавтобус мелькнул в видеозаписи интервью с исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Денисом Мантуровым.
По данным СМИ, Aurus Arsenal оснащён той же гибридной силовой установкой, что и седан Aurus Senat, – бензиновым 4,4-литровым мотором V8 мощностью 598 л.с. в сочетании с 9-скоростной автоматической коробкой передач КАТЕ отечественного производства, электромотором и системой полного привода.
Напомним, накануне стало известно, что НАМИ подал в Роспатент документы на регистрацию названий моделей автомобилей, созданных в рамках проекта «Кортеж», в качестве товарного знака.
Премьера всех машин семейства «Аурус» должна состояться на Московском автосалоне в августе этого года. Приём коммерческих заказов стартует в конце августа – начале сентября, серийное производство планируется запустить в конце года. Серийные автомобили будут стоить не менее 10 миллионов рублей. В 2019 году пойдет в серию мотоцикл проекта «Кортеж».
Между тем президент Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым в Кремле 17 мая поставил новую задачу для проекта «Кортеж»: «Нужно наладить нормальное производство джипов и седанов и пустить их в массовое производство. Чтобы могли купить не только богатые, но и люди с любым достатком, в том числе со средним достатком».
Справка:
В рамках проекта «Кортеж» на основе ЕМП (единая модульная платформа) создается линейка отечественных автомобилей представительского класса, которые выйдут на рынок под брендом Aurus (от лат. aurum – «золото» и Russia – «Россия»). Модели Aurus будут носить имена кремлевских башен: Senat – для седана и лимузина, Arsenal – для минивэна, Commandant – для внедорожника.