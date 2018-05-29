Петербургские врачи спасают фотографа, упавшего с Ростральной колонны

День города закончился не праздничным происшествием на стрелке Васильевского острова. Желающий запечатлеть красоту белых ночей фотограф в поисках нужного ракурса взобрался на Ростральную колонну. Чувство равновесия его подвело. Борьба за удачный кадр вылилась в противостояние между жизнью и смертью.

Как рассказала «Фонтанке» сестра пострадавшего Полина Претро, 28 мая около трёх ночи молодой человек взобрался на Ростральную колонну, чтобы сделать несколько кадров. Но не удержался и упал.

В тяжёлом состоянии 19-летнего Макара госпитализировали в клинику военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии. Врачи диагностировали у юноши множественные переломы и большую кровопотерю. Сейчас он находится в терминальном состоянии.

В пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти «Фонтанке» инцидент подтвердили и добавили, что полиция Василеостровского района проводит проверку.

Студент третьего курса Академии управления городской средой, градостроительства и печати Макар Претро специализируется на снимках с большой высоты. Его фотографии победили в конкурсе к 315-летию города #МыПетербург.

Родственники пострадавшего объявили сбор средств на его лечение.