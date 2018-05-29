ДТП на КАД: Пробка 8,5 км, вертолёт и укороченная наполовину машина

Сильные ДТП случились сегодня, 29 мая, на КАД. Вечером на юге магистрали из-за массовой аварии образовалась, по данным «Яндекс.Карт», пробка длиной около 8,5 километра.

По словам очевидцев, столкнулись четыре автомобиля. На место прилетал вертолёт, а это значит, что, скорее всего, есть пострадавший.

Утром также на юге, на 74-м километре внешнего кольца, около развязки с Пулковским шоссе, столкнулись несколько машин, одну из них практически наполовину сплюснуло. «Чёрный «Сеат» получил три раза: от «Форда», который скрылся, от «Лансера» и от «Гетца», – рассказывал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На том же месте, как писали в группе, «Мицубиши» догнала «Жигули», «шуму много было и пыли».

Видео: YouTube/Мегаполис