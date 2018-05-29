"Саратовские авиалинии" объявили об отмене всех рейсов с 30 мая, сообщение размещено на официальном сайте авиаперевозчика.

Авиакомпания подчеркивает, что не получала никаких уведомлений о своем будущем, хотя приказом Росавиации от 25 апреля 2018 года было введено ограничение срока действия сертификата эксплуатанта АО «Саратовские авиалинии» до 30 мая 2018 года.

"На 18.00 29 мая никаких официальных итогов решений от ведомства регулятора в адрес АО «Саратовские авиалинии» не поступало. В связи с этим авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявляет об отмене всех авиарейсов с 30 мая 2018 года. Оперативная информация будет размещаться на официальном сайте авиаперевозчика", – говорится в сообщении.

Напомним, ещё 17 мая компания «Саратовские авиалинии» заявила о том, что в адрес компании поступило письмо начальника управления регулирования перевозок Росавиации Круглова о приостановке продаж билетов с 30 мая.

«Авиакомпания расценивает данный документ как введение ограничений сертификата эксплуатанта с 31 мая. В связи с этим принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая и вынужденном увольнении сотрудников с 18 июля. 1200 высококвалифицированных специалистов окажутся на улице», – говорится в заявлении.

По утверждению перевозчика, он предпринял все меры по исправлению в установленный срок всех замечаний Росавиации, но взаимности не добился.

Претензии к «Саратовским авиалиниям» появились после катастрофы Ан-148 в Подмосковье 11 февраля 2018 года. В марте Росавиация приостановила полеты компании до 27 апреля. На следующий день она возобновила деятельность под брендом Ivolga Airlines. Из Петербурга она летала в Саратов, Ижевск, Киров и Нарьян-Мар.

Справка:

При крушении самолета «Саратовских авиалиний», выполнявшего рейс Москва – Орск, погиб 71 человек. По предварительной версии, причиной падения стала неверная информация о скорости лайнера, передаваемая обледеневшими датчиками. Катастрофу расследует Следственный комитет. Фрагменты тел погибших родственники находили через два месяца после инцидента.