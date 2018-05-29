Президент ФК "Зенит": Мы выбрали самого достойного

Президент ФК "Зенит" Сергей Фурсенко прокомментировал назначение Сергея Семака главным тренером сине-бело-голубых. Его слова 29 мая приводит официальный сайт клуба.

"Мы очень рады тому, что Сергей Богданович Семак вернулся в родной дом. Он провел здесь достаточно времени как игрок и как тренер — здесь он начинал свою тренерскую карьеру. Очень успешно отработав в Уфе, Сергей Богданович теперь возглавит нашу команду. В прошлом году мы начали строительство совершенно новой команды, играющей в атакующий, зрелищный футбол. Сегодня к нам пришел тренер, который абсолютно поддерживает нашу философию развития «Зенита». Вдвойне приятно, что наши болельщики поддерживают наш выбор — мы выбрали самого достойного", – заявил Фурсенко после подписания контракта с Семаком.

Напомним, Сергей Семак назначен главным тренером ФК "Зенит", контракт подписан по формуле 2+1.

Как ранее писала "Фонтанка", Сергей Семак посещал 14 мая совет директоров ФК "Зенит". Коллегиальный орган, по информации "Фонтаки", сильно урезал полномочия президента клуба. В следующем сезоне основные решения, в том числе трансферы футболистов, должны будут быть обязательно согласованы с советом директоров петербургского клуба.