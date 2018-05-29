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29.05.2018 18:07

«Петербургская Недвижимость» приглашает на «Фестиваль на Кирочной»

«Петербургская Недвижимость» приглашает на «Фестиваль на Кирочной»
Setl City

В субботу, 2 июня, в уютных двориках элитного жилого комплекса, объединяющего «Дом на Кирочной» и «Дом у Ратуши», пройдет фестиваль настоящей петербургской жизни – «Фестиваль на Кирочной» от «Петербургской Недвижимости» и Setl City. 

«Фестиваль на Кирочной» (6+) – это уникальная возможность почувствовать атмосферу петербургского лета в стиле XX века. «Петербургская Недвижимость» и Setl City подготовили насыщенную четырехчасовую программу. В мансарде с видом на исторический Петербург организована выставка архивных фотографий петербургских улиц, во дворе комплекса – увлекательные игры, веселые шаржи от стрит-арт художников и выступления уличных музыкантов. Хедлайнеры мероприятия -  одна из самых ярких участниц шоу «Голос» и «Песни на ТНТ» Шура Кузнецова и петербургская поэтесса, победитель телепередачи «Битвы поэтов» и хип-хоп батла Versus Марина Кацуба. 

В ходе фестиваля «Петербургская Недвижимость» проведет индивидуальные экскурсии по клубным комплексам «Дом на Кирочной» и «Дом у Ратуши». Оба дома уже заселяются, в продаже представлены последние квартиры. Гости мероприятия познакомятся с роскошными интерьерами парадных холлов и уникальными планировками квартир, из окон которых открываются впечатляющие панорамы центральной части города. Все участники экскурсий получат персональные сертификаты на скидку и консультации по вопросам приобретения квартиры от экспертов «Петербургской Недвижимости». 

«Фестиваль на Кирочной» начнется в 14:00, вход через арку со стороны Дегтярного проезда (соединяет Кирочную улицу и Дегтярный переулок). 

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Дом на Кирочной" – застройщик ООО "Ринова", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/dom-na-kirochnoi/declarations

ЖК "Дом у Ратуши" – застройщик ООО "Фаворит Плюс", проектная декларация на сайте https://www.spbrealty.ru/buildings/dom-u-ratushi/mortgage

Организатор акции: ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость», юридический адрес: 196066, CПб, Московский пр., д.212, литер А, ИНН 7816094750 ОГРН 1027804907129. Подробнее об организаторе, условиях и порядке ее проведения можно ознакомиться по тел. 33-55555

 


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«Петербургская Недвижимость» приглашает на «Фестиваль на Кирочной»

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