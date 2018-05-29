Смольный выселяет «Л`Этуаль» c Невского проспекта

Смольный выселяет магазин парфюмерии и косметики «Л`Этуаль» из дома 19 на Невском проспекте. Как рассказал читатель «Фонтанки», торговая точка сейчас закрыта, рядом с ней дежурит сотрудник комитета по контролю за имуществом Петербурга, который отвечает за освобождение незаконно занятых участков и помещений.

В «Л`Этуаль» на запрос «Фонтанки» на момент публикации не ответили. В ККИ подтвердили, что ретейлер вел там торговлю незаконно. «Ранее договор аренды был расторгнут. Уведомления о добровольном освобождении пользователь проигнорировал», – пояснили в ведомстве.

Уйти с Невского проспекта компания согласилась только после визита ККИ. «Сейчас мы обеспечиваем освобождение, в настоящее время пользователи осуществляют вывоз имущества», – уточнили в комитете.