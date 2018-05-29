Nissan выпустил беспилотник для нанесения футбольной разметки

Компания Nissan представила специальный беспилотный аппарат для нанесения разметки на футбольном поле. Аппарат был представлен в Киеве во время финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором играли «Реал» и «Ливерпуль».

Робот Nissan Pitch-R оснащен системой кругового обзора на основе четырех видеокамер, спутниковым комплексом GPS, а также функцией избежания столкновений с другими объектами. Pitch-R способен рисовать разметку на футбольных полях на 5, 7 или 11 игроков.

Весь процесс занимает не более 20 минут. Аппарат наносит растворимую краску, которая совершенно безобидна для окружающей среды. Nissan Pitch-R может «рисовать» линии на обычной траве, на асфальте, а также на гравийном покрытии.

Видео: YouTube/24h News

По словам разработчиков, выпуск робота во многом стал возможен благодаря системе полуавтоматического управления ProPilot, обновленная версия которой дебютировала на электрокаре Leaf второго поколения.

Она создана на основе лазерного сканера, определяющего точное расстояние до других объектов, а также системы кругового обзора. Электроника способна самостоятельно удерживать автомобиль в занимаемой полосе, а также контролировать необходимое ускорение и замедление.