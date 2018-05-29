Стрелок вышел из тюрьмы за два дня до теракта в Льеже

Полицейские в бельгийском Льеже установили личность нападавшего, устроившего стрельбу по полицейским 29 мая у бульвара Д'Арвуа, сообщает телеканал RTBF.

Стрелком оказался 36-летний Бенджамин Эрман, уроженец валлонского города Рошфор. Он попал в тюрьму Лантэна за торговлю наркотиками и кражу. Ранее он не проходил по базам данных как террорист, пишет со ссылкой на телеканал Лента.ру.

Нападавший, по данным телеканала, отличался «злым и жестоким нравом». Полиция считает, что террористы завербовали его, когда он находился в заключении. Телеканал подчеркивает, что информация нуждается в проверке.

Напомним, что около бульвара Д'Арвуа в 10.30 по бельгийскому времени две сотрудницы полиции остановили неизвестного мужчину для проверки документов, однако тот отобрал у них оружие и открыл огонь. В ходе стрельбы был убит 22-летний водитель проезжавшей мимо машины. После этого злоумышленник собирался скрыться, поэтому взял в заложницы женщину, стоявшую рядом. Злоумышленник пытался укрыться в здании лицея поблизости, но был застрелен подоспевшими силами полиции. Отмечается, что во время нападения террорист кричал «Аллах акбар!».

Справка:

Это не первый раз, когда на улицах Льежа происходит стрельба. Так, в 2011 году на автобусной остановке на площади Святого Ламбера 33-летний террорист Нордин Амрани убил 4 человека и ранил более 100.